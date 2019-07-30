2019/07/30 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارعقد مجلس كربلاء، يوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، برئاسة علي عبد المالكي، حيث اتخذ عدة قرارات، وبحضور المحافظ نصيف الخطابي والنائب الثاني للمحافظ علي الميالي.

واورد المكتب الاعلامي لرئيس المجلس في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، عن المالكي، قوله، انه " اتخاذ قرارات مهمة في جلسة اليوم ، منه التصويت على تخصيص قطع أراضي لمنتسبي الاجهزة الامنية في كربلاء، الى جانب المصادقة على انشاء الجسر الثالث في قضاء الهندية وافتتاح المحكمة في قضاء الخيرات، بالاضافة الى المصادقة على انشاء ٦٣ مدرسة موزعة على مركز المدينة والاقضية والنواحي وتكون الاولوية حسب الاحتياج وحسب ما جاء من قبل وزارة التخطيط".

واضاف، تم" المصادقة على خطة الموازنة التشغيلية لمحافظة كربلاء المقدسة للعام الحالي، كما تخويل المحافظ للتنسيق مع الحكومة الاتحادية بخصوص إكمال مشروع دوار الامام الحسين (عليه السلام) بطول ٩ كيلو متر، وجرت الموافقة على انشاء معمل للمنظفات في المدينة، الى ذلك اتخذ قرار بتأجير عمال لصيانة كهرباء كربلاء عدد ٢٠٠ عامل لمدة شهرين فقط".

وتابع البيان، صوت المجلس على "تخصيص قطع أراضي لموظفي مديرية اتصالات كربلاء، وصوت ايضا بتخصيص قطع أراضي لقسم سياحة كربلاء، وكذلك على تبليط شارع محلة الكرار في منطقة باب طويريج كواقع حال، فيما صوت على تخصيص قطع أراضي لموظفي دائرة تقاعد محافظة كربلاء".

وذكر البيان، ان "المجلس اجرى التصويت على تخصيص قطع أراضي لموظفي دائرة ماء قضاء الهندية، وصوت على تخصيص قطع ارض بمساحة (٢٩٤) لغرض انشاء معسكر واكاديمية للحشد الشعبي، كما صوت على إكساء طريق الصافية في قضاء الحسينية كواقع حال لخدمة المواطنين".

واكد البيان، انه تم "تكليف محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي بأجراء تحقيق حول اسباب تدني الايراد المحلي وتحديد الجهة المسببة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس كربلاء يتخذ عدة قرارات مهمة) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس كربلاء يتخذ عدة قرارات مهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).