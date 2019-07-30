المشاريع الأميركية الجديدة.. عقوبات غير قانونية و”تآمر” على المناطق المحررة

2019/07/30 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … بعد هزيمة داعش الارهابي على يد القوات الأمنية والحشد الشعبي بدأت تتضح معالم المشروع الأميركي الجديد في العراق يوما بعد آخر ، فقائمة العقوبات التي اصدرتها واشنطن بحق شخصيات عراقية تبعتها تصريحات نيابية عن اجتماعات “أميركية بعثية داعشية” لـ”التآمر” على المناطق المحررة.سياسيون ومراقبون تحدثوا عن تداعيات تلك العقوبات والتي تزامنت […]

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