القوات الامريكية تجبر جهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع اخلاء مواقعها العسكرية بصحراء الانبار

2019/07/30 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الثلاثاء، عن إجبار القوات الأمريكية جهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع على الانسحاب من مواقعها العسكرية في صحراء ألانبار، فيما بين أن سحب تلك القوات محاولة لخلق مناطق آمنة لتحركات خلايا داعش النائمة.وقال البلداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “القوات الأمريكية انسحبت من […]

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