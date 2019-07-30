2019/07/30 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب عن المحور الوطني احمد مضر الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن طبيعة الخلاف بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس المشروع العربي خميس الخنجر، مشيرا الى انه لا يتعدى سوء الفهم.وقال الجبوري للمركز الخبري الوطني NNC، انه “لا يوجد هناك خلاف بين خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب الحلبوسي”.وتابع “ربما […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحور يكشف حقيقة خلاف الخنجر والحلبوسي: يذوب كجلسة قهوة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحور يكشف حقيقة خلاف الخنجر والحلبوسي: يذوب كجلسة قهوة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحور يكشف حقيقة خلاف الخنجر والحلبوسي: يذوب كجلسة قهوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).