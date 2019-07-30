2019/07/30 | 18:00

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فتح استمارة اعادة الترشيح الالكتروني للطلبة من ذوي الشهداء

اعلن مدير القسم العلمي في مؤسسة الشهداء حيدر الشريفي عن فتح

استمارة اعادة الترشيح لطلبة ذوي الشهداء (خريجي السنوات

السابقة).

وأكد الشريفي على الطلبة الذين يودون التقديم مراجعة مديرية الشهداء

في المحافظة التي يسكنون فيها من اجل تزويدهم بكتاب تأييد ومن ثم

اكمال اجراءاتهم من خلال الكليات والجامعات .

من جهتها ، اصدرت مديرية شهداء النجف الاشرف (10000) تأييد لذوي

الشهداء المشمولين بالتمديد على التقديم على الفصل السياسي على

مديرية الخزينة في المحافظة منذ انطلاقها في السادس عشر من حزيران

ولغاية الثامن والعشرون من شهر تموز , حيث شملت التأييدات ذوي

الشهداء لغاية الدرجة الرابعة , وشكلت المديرية فريق عمل

متكامل لانجاز التاييدات بالسرعة الممكنة ليتسنى للمشمولين انجاز

معاملاتهم وفق الضوابط التي اعلنت عنها مديرية الخزينة , وستواصل

المديرية استقبال ذوي الشهداء لحين انتهاء الفترة المحددة من

الامانة العامة لمجلس الوزراء في اوائل شهر اب القادم , ومما يذكر

فان اكثر من عشرة الاف متقدم من ذوي الشهداء لشموله بالفصل السياسي

عن طريق خزينة النجف خلال السنوات الماضية دعتهم دائرة الخزينة

لمراجعتها في مقرها في يوم الخميس من كل اسبوع للاستفسار عن

معاملاتهم .

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