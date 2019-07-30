2019/07/30 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحالف البناء يعلن رفضه مشروع قانون امريكي باسم (منع زعزعة استقرار العراق)

عبر تحالف البناء، عبر مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن رفضه مشروع

قانون امريكي يحمل اسم "مشروع قانون منع زعزعة استقرار العراق".

وقال التحالف خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، ان "وسائل اعلام

تداولت الانباء عن طرح القانون المذكور، ونحن كممثلين عن الشعب

العراقي نعده تدخلا سافرا في الشؤون العراقية عبر وصايا امريكية

جديدة".وتابع "لن نسمح لاي دولة او مؤسسة اجنبية التجاوز على السيادة

العراقية، ونعتقد ان مشروع هذا القانون هي ورقة ضغط جديدة تحاول هذه

الاطراف من خلالها لي ذراع الحكومة والبرلمان".

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