2019/07/30 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل شخصين بإطلاق نار في ولاية ميسيسيبي الأمريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/30 | 18:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخصين بإطلاق نار في ولاية ميسيسيبي الأمريكية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخصين بإطلاق نار في ولاية ميسيسيبي الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).