إحذر وضع الكمبيوتر المحمول على قدميك أثناء العمل

2019/07/30 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تعدّ عادة وضع جهاز الكمبيوتر المحمول (الابتوب) على القدمين والجلوس لساعات طويلة بهذه الوضعية من العادات المنتشرة بكثرة سواء في

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