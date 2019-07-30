الحسيني: مناطق سهل نينوى لازالت هشة امنيا وبحاجة إلى بقاء الحشد الشعبي فيها

2019/07/30 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بين المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني،اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي سيتراجع عن

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