2019/07/30 | 18:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلـومة/ كربلاء..
كشف عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة، نافع الميالي، الثلاثاء، عن توقف مشروع منذ 2010 بسبب إحالة ملفات المشروع الى التحقيق في هيأة النزاهة.
وقال الميالي لـ /المعلومة/ إن “مشروع مغذيات الحسينية والبالغة كلفته 4 مليار و350 مليون تُلف جزء منه بسبب تعارضه لطريق يا حسين للزائرين الذي نفذ ايضا في العام 2010″، لافتا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات النزاهة تعطل مشروع كهربائي 9 سنوات في كربلاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة، نافع الميالي، الثلاثاء، عن توقف مشروع منذ 2010 بسبب إحالة ملفات المشروع الى التحقيق في هيأة النزاهة.
وقال الميالي لـ /المعلومة/ إن “مشروع مغذيات الحسينية والبالغة كلفته 4 مليار و350 مليون تُلف جزء منه بسبب تعارضه لطريق يا حسين للزائرين الذي نفذ ايضا في العام 2010″، لافتا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات النزاهة تعطل مشروع كهربائي 9 سنوات في كربلاء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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