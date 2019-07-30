إجراءات النزاهة تعطل مشروع كهربائي 9 سنوات في كربلاء

2019/07/30 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ كربلاء..كشف عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة، نافع الميالي، الثلاثاء، عن توقف مشروع منذ 2010 بسبب إحالة ملفات المشروع الى التحقيق في هيأة النزاهة.وقال الميالي لـ /المعلومة/ إن “مشروع مغذيات الحسينية والبالغة كلفته 4 مليار و350 مليون تُلف جزء منه بسبب تعارضه لطريق يا حسين للزائرين الذي نفذ ايضا في العام 2010″، لافتا […]

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