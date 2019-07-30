المحور يكشف حقيقة خلاف الخنجر والحلبوسي: يذوب كجلسة قهوة

2019/07/30 | 18:12

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بغداد:سومر نيوز

كشف النائب عن المحور الوطني احمد مضر الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن طبيعة الخلاف بين رئيس مجلس النوا...

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