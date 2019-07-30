أمريكا تطلب من ألمانيا رسمياً المشاركة في تأمين مضيق هرمز

2019/07/30 | 18:12

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متابعة :سومر نيوز

طلبت الولايات المتحدة من ألمانيا رسميا المشاركة في تأمين حركة النقل التجاري بمضيق هرمز.

وقالت متحدثة...

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