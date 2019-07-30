2019/07/30 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



توقع منبئون جويون، الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة في محافظتي ميسان والبصرة والتي تصل الى 49 درجة مئوي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( “صدارة مشتركة” لميسان والبصرة بدرجات الحرارة.. والسليمانية تتذيل التصنيف) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( “صدارة مشتركة” لميسان والبصرة بدرجات الحرارة.. والسليمانية تتذيل التصنيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).