الحوثيون يعلنون قصف تجمعات للجيش السعودي بصواريخ “زلزال 1”

2019/07/30 | 18:13

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الثلاثاء، قصف تجمعات للجيش السعودي في نج...





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