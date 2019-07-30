2019/07/30 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC وصف النائب يوسف الكلابي زيارة الوفد العراقي الى الكويت بالموفقة، مشيرا الى انه تم خلالها بحث عددا من الملفات بين الجانبين.وقال الكلابي للمركز الخبري الوطني NNC، ان زيارة الوفد “كانت زيارة موفقة حيث التقى الوفد فيها امير دولة الكويت ورئيس الوزراء نواب رئيس الوزراء وزير الدفاع ووزير الخارجية رئيس […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكلابي يعلن تقييما لزيارة الوفد العراقي الى الكويت ويكشف مضمونها المركز الخبري الوطني.

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