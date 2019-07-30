مقررات مجلس وزراء الاقليم تشكيل لجان للتفاوض مع بغداد وتأسيس مجلس خدمة

2019/07/30 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد مجلس وزراء اقليم كوردستان جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني اتخذ خلاله جملة من القرارات ابرزها تشكيل لجان فرعية للتحاور مع بغداد بشأن الخلافات والقضايا العالقة اضافة الى تأسيس مجلس للخدمة في الاقليم.

وذكر بيان صادر عن المجلس ان بارزاني سلط الضوء في مستهل الاجتماع، على المحادثات التي اُجريت الاسبوع الماضي بين حكومة اقليم کوردستان وبغداد، وتناولت ثلاثة ملفات: هي النفط والغاز، والموازنة والمسائل المالية، والمناطق المتنازع عليها.

وأشار الاجتماع الى تشكيل عدد من اللجان الفرعية والفنية التي ستتولى بدورها مناقشة تفاصيل تلك الملفات، على ضوء ورقتي العمل اللتين عرضهما الجانبان، ومن المؤمل مواصلة الحوار قريباً.

وبعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء آلية تأسيس مجلس الخدمة العامة في اقليم كوردستان لتنظيم عمل الموظفين كجزء من الاصلاحات الحكومية التي تبناها برنامج عمل الحكومة.

وفي سياق آخر، ناقش مجلس الوزراء مسألة واردات الوزارات والهيئات في اطار وزارة المالية والاقتصاد، وإيجاد آلية ملائمة وموحدة تضمن حصر تلك الايرادات بوزارة المالية والاقتصاد، على أن تُصرف الى الوزارات، بعد المراجعة والتدقيق، وحسب الخصوصية وحاجة كل وزارة وهيئة.

وناقش مجلس الوزراء كذلك، قانون التقاعد والرواتب وامتيازات الموظفين في اقليم كوردستان، وقرر اجراء دراسة حول القانون وإرساله الى برلمان الاقليم في اسرع وقت.

ووجه مجلس الوزراء، وزارات البلدية والسياحة والصحة والداخلية وهيئة البيئة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد ارشادات في المناطق السياحية بإقليم كوردستان من أجل سلامة السياح والمواطنين.

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