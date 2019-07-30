2019/07/30 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافد الآلاف من الجماهير نحو ملعب كربلاء قبل مواجهة اسود الرافدين ضد منتخب لبنان في افتتاح بطولة غرب آسيا

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