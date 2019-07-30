هذه قرارات مجلس محافظة كربلاء المقدسة

2019/07/30 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس محافظة كربلاء المقدسة جلسته الاعتيادية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ /٧ /٢٠١٩ بحضور محافظ كربلاء نصيف الخطابي والنائب الثاني للمحافظ علي الميالي،وقال رئيس المجلس علي المالكي لـ(وكالة نون) انه تم اتخاذ قرارات مهمة في جلسة اليوم وكانت كالآتي:.

١- التصويت على تخصيص قطع أراضي لمنتسبي الاجهزة الامنية في كربلاء المقدسة

٢-المصادقة على انشاء الجسر الثالث في قضاء الهندية وافتتاح المحكمة في قضاء الخيرات

٣- المصادقة على انشاء ٦٣ مدرسة موزعة على مركز المدينة والاقضية والنواحي وتكون الاولوية حسب الاحتياج وحسب ما جاء من قبل وزارة التخطيط

٤-المصادقة على خطة الموازنة التشغيلية لمحافظة كربلاء المقدسة للعام الحالي

٥-تخويل السيد المحافظ للتنسيق مع الحكومة الاتحادية بخصوص إكمال مشروع دوار الامام الحسين (عليه السلام) بطول ٩ كيلو متر

٦-الموافقة على انشاء معمل للمنظفات في المدينة

٧- تأجير عمال لصيانة كهرباء كربلاء عدد ٢٠٠ عامل لمدة شهرين فقط

٨-تخصيص قطع أراضي لموظفي مديرية اتصالات كربلاء المقدسة٩- تخصيص قطع أراضي لقسم سياحة كربلاء المقدسة

١٠-صوت المجلس على تبليط شارع محلة الكرار في منطقة باب طويريج كواقع حال

١١- صوت المجلس على تخصيص قطع أراضي لموظفي دائرة تقاعد محافظة كربلاء المقدسة

١٢- التصويت على تخصيص قطع أراضي لموظفي دائرة ماء قضاء الهندية

١٣- صوت مجلس المحافظة على تخصيص قطع ارض بمساحة (٢٩٤) لغرض انشاء معسكر واكاديمية للحشد الشعبي

١٤- المجلس صوت على إكساء طريق الصافية في قضاء الحسينية كواقع حال لخدمة المواطنين

١٥-تكليف السيد محافظ كربلاء المقدسة بأجراء تحقيق حول اسباب تدني الايراد المحلي وتحديد الجهة المسببة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم

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