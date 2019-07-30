تشكيل لجان فنية وحكومة كوردستان تأمل مواصلة الحوار مع بغداد قريبا

2019/07/30 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- ابدى مجلس وزراء اقليم كوردستان أمله في مواصلة الحوار مع الحكومة الاتحادية خلال وقت قريب، مشيرا الى تشكيل لجان فنية وفرعية لمناقشة تفاصيل الملفات العالقة بين الجانبين.

وجاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة اعتيادية للمجلس برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، والتي تم فيها بحث عدد من الملفات.

وأشار الاجتماع الى تشكيل عدد من اللجان الفرعية والفنية التي ستتولى مناقشة تفاصيل ملفات النفط والغاز، والموازنة والمسائل المالية، والمناطق المتنازع عليها مع بغداد.

وتم مناقشة هذه الملفات خلال المحادثات التي اُجريت الاسبوع الماضي بين حكومة الإقليم وبغداد.

وسيكون الحوار على ضوء ورقتي العمل اللتين عرضهما الجانبان، ومن المؤمل مواصلة الحوار قريباً.

وناقش مجلس الوزراء آلية تأسيس مجلس الخدمة العامة في اقليم كوردستان لتنظيم عمل الموظفين كجزء من الاصلاحات الحكومية التي تبناها برنامج عمل الحكومة.

وفي سياق آخر، ناقش مجلس الوزراء مسألة واردات الوزارات والهيئات في اطار وزارة المالية والاقتصاد، وإيجاد آلية ملائمة وموحدة تضمن حصر تلك الايرادات بوزارة المالية والاقتصاد، على أن تُصرف الى الوزارات، بعد المراجعة والتدقيق، وحسب الخصوصية وحاجة كل وزارة وهيئة.

كما بحث الاجتماع قانون التقاعد والرواتب وامتيازات الموظفين في اقليم كوردستان، وقرر اجراء دراسة حول القانون وإرساله الى برلمان الاقليم في اسرع وقت.

ووجه مجلس الوزراء، وزارات البلدية والسياحة والصحة والداخلية وهيئة البيئة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد ارشادات في المناطق السياحية بإقليم كوردستان من أجل سلامة السياح والمواطنين.

سوار أحمد

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