السهلاني يزور قضاء سيد دخيل للاطلاع على الواقع الخدمي

2019/07/30 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ذي قار … زار رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية الدكتور وليد السهلاني قضاء سيد دخيل شرق مدينة الناصرية ، اليوم الثلاثاء ، وتضمنت الزيارة لقاء قائم مقام القضاء الاستاذ حيدر عزيز الابراهيمي وعدد من اعضاء المجلس البلدي والدوائر الخدمية والامنية وبين السهلاني حسب بيان لمكتبه الاعلامي ، تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة […]

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