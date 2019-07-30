تعاون سوري عراقي مرتقب بهذا الملف  

2019/07/30 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداداتفق وزير العدل فاروق الشواني، والسفير السوري في بغداد سطام جدعان الدندح، الثلاثاء، على “ضرورة” ‏تفعيل إتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين‎.‎

وذكر بيان لإعلام العدل تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “الشواني استقبل، اليوم، في مكتبه الرسمي السفير السوري لدى ‏العراق سطام ‏جدعان الدندح لبحث التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين “، مبينا أن الجانبين “بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون ‏المشترك في المجالات كافة، وضرورة تفعيل ‏اتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين وفق المعايير الدولية ‏الخاصة بحقوق ‏الانسان‎”.

ومن جانبه، أكد السفير السوري “دعم الجمهورية السورية للعراق في جميع المجالات”، داعيًا إلى “التنسيق بين ‏وزارتي العدل في البلدين وتبادل الخبرات القانونية، وبما يخدم الطرفين”.‎

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