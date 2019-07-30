تعاون سوري عراقي مرتقب بهذا الملف  

وذكر بيان لإعلام العدل تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “الشواني استقبل، اليوم، في مكتبه الرسمي السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح لبحث التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين “، مبينا أن الجانبين “بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، وضرورة تفعيل اتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين وفق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان”.
ومن جانبه، أكد السفير السوري “دعم الجمهورية السورية للعراق في جميع المجالات”، داعيًا إلى “التنسيق بين وزارتي العدل في البلدين وتبادل الخبرات القانونية، وبما يخدم الطرفين”.
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