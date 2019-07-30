الصحة النيابية :الموافقة على منح خمس مقاعد للعراق سنوياً للدراسة في جامعة شيفيلد والكلية الطبية البريطانية في أدنبرة

2019/07/30 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري عن الموافقة على منح خمس مقاعد مجانية للطلبة العراقيين سنوياً للدراسة في جامعة شيفيلد والكلية الطبية البريطانية في أدنبرة .وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية اليوم :” ان لجنة الصحة والبيئة النيابية استقبلت برئاسة النائب قتيبة الجبوري ، الوفد المشرف على منح الزمالات […]

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