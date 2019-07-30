مجلس النواب يرفع جلسته إلى اشعار اخر

2019/07/30 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع مجلس النواب، الثلاثاء، جلسته حتى إشعار آخر.وقال مصدر ,إن رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة البرلمان المنعقدة اليوم، الى إشعار آخر .وكان مجلس النواب صوت، في جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم، على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والأمني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

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