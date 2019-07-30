الإطاحة بخلية بينهم امرأة تجند الشباب للتنظيمات الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

2019/07/30 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت محكمة تحقيق بعقوبة في رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية القبض على خلية إرهابية بينهم امرأة تعمل على تجنيد الشباب للتنظيمات الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في قضاء المقدادية بالمحافظة.وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته /ميديا نيوز /أن “خلية جرى تفكيكها في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى مكونة من ثلاثة متهمين […]

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