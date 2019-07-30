محافظ البصرة يمهل شركتين لتنفيذ مشاريع في منطقتي المعقل والبراضعية

2019/07/30 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امهل محافظ البصرة اسعد العيداني شركة كوثران المنفذة لمشروع منطقة البراضعية يوما واحدا للعمل بتنفيذ المشروع .ولوح محافظ البصرة : بسحب العمل من الشركة في حال عدم التزامها بالفترة المحددة لتنفيذ المشروع.كما امهل العبداني شركة الصفوة المنفذة لمشروع المعقل اسبوعا واحدا للعودة للعمل واكمال المشروع ./انتهى

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