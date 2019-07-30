وزير الداخلية يؤكد لأمير الكويت حرص العراق على تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين

2019/07/30 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الثلاثاء، حرص العراق على تعزيز اسس الروابط الأخوية العميقة بين العراق والكويت وبما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

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