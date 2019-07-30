بيئة النجف تمنح 15 موافقة بيئية لعدد من المشاريع والأنشطة المزمع إقامتها في المحافظة

2019/07/30 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت مديرية دائرة البيئة في النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، 15 موافقة بيئية لعدد من المشاريع والأنشطة المزمع إقامتها في المحافظة بعد المفاتحات الرسمية مع الدوائر والأقسام المعنية في وزارة الصحة والبيئة

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