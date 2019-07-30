2019/07/30 | 19:02

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نصيف ترجح تمرير موازنة العام 2020 دون موافقة الأكراد

الثلاثاء

30

تموز

2019 :

06:50 pm

17

رجحت النائب عالية نصيف تمرير موازنة العام المقبل داخل البرلمان دون

موافقة الأكراد، ولفتت نصيف الى ان الكرد حصلوا على مبتغاهم في موازنة العام الجاري,

مبينة ان هناك غبنا للمحافظات الجنوبية والمحافظات المنتجة للنفط ،

مقارنة بما يحصل عليه الاقليم من اموال ونفط.وأضافت ان مراهنة الكرد

بتفضيل مصلحة الإقليم على مصالح المحافظات الاخرى هو رهان خاسر بحسب

قولها.

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