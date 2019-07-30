2019/07/30 | 19:02

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الجبهة العربية الموحدة ترفض قرار المحكمة الاتحادية بإحياء المادة 140

الثلاثاء

30

تموز

2019 :

06:36 pm

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الجبهة العربية الموحدة اعلنت عن رفضها قرار المحكمة الاتحادية بأحياء

المادة مائة وأربعين من الدستور . المتحدث باسم الجبهة محمد صالح الرياشي اشار الى انه مرة أخرى يتعرض

القضاء إلى الضغوطات والتأثيرات من الجهات المستفيدة من تقسيم العراق

وتهديد نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية ، مبينا أن المادة مائة

وأربعين ميتة بحكم الدستور الذي الزم الحكومة والبرلمان العمل بها

لفترة زمنية محددة هي لغاية نهاية العام الفين وسبعة عشر .



واضاف أن

حكومة عادل عبد المهدي مصرة على ضياع المكتسبات التي تحققت في كركوك

وباقي المناطق التي عادت إلى سيطرة الدولة بعد خطة فرض القانون .

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