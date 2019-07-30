بلديات نينوى تفتتح بوابة ومدخل ناحية حمام العليل بعد تاهيلها

2019/07/30 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت مديرية بلديات نينوى بوابة مدخل ناحية حمام العليل ، 20كم جنوب الموصل .وقال مدير بلديات نينوى عبد القادر دخيل لوكالة وطن للانباء ان”الكوادر الهندسية والفنية انهت اعمار وتأهيل بوابة ناحية الحمام بعد خروجها عن الخدمة ، ابان سيطرة عصابات داعش على الناحية “.واضاف الدخيل :” ان مديرية البلديات ماضية في تنفيذ مشاريع دعم […]

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