2019/07/30 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن ازالة تجاوزات شرق العاصمة.

وقالت الامانة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، إن "ملاكاتنا في قسم المعامل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من ضمنها دور مشيدة.. صور لإزالة تجاوزات شرق بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من ضمنها دور مشيدة.. صور لإزالة تجاوزات شرق بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).