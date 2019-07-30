الجبهة التركمانية تستغرب قرار المحكمة الاتحادية بشأن المادة 140

2019/07/30 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

استغربت الجبهة التركمانية العراقية، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية الذي اعلنت فيه ان المادة 140 لازالت نافذة دستورياً.





وقالت الجبهة في بيان حصلت

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