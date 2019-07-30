2019/07/30 | 19:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ميناء الفاو واحد من اكبر عشر موانىء في العالم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: e9_KfI9qwZI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ميناء الفاو واحد من اكبر عشر موانىء في العالم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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