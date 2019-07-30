شرطة ذي قار تعتقل متهمين اثنين بقضايا مخدرات جنوبي المحافظة

2019/07/30 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ذي قار … اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار ،اليوم الثلاثاء، عن إعتقال متهمين اثنين بقضايا مخدرات جنوبي المحافظة.وذكرت القيادة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، إن” شعبة مكافحة مخدرات قضاء سوق الشيوخ تمكنت من القبض على متهمين اثنين من سكان ناحية الفضلية جنوبي محافظة ذي قار”.واضاف البيان، ان” الاعتقال […]

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