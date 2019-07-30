مبعوثة الأمم المتحدة للعراق تعلّق حول وضع مضيق هرمز: قد يقوّض جهود بغداد للتعافي

2019/07/30 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، الثلاثاء، إن التوترات بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز قد لا يكون لها تأثير سلبي على العراق فقط، ولكن تأثيرها قد يمتد إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وذكرت بلاسخارت، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، تابعتها “كلكماش برس”، أن “ما يحدث الآن في مضيق هرمز، إذا خرجت الأمور عن نطاق السيطرة، فلن تكون قضية بين الولايات المتحدة وإيران فقط، بل ستؤثر على المنطقة بأكملها، وعلى وجه الخصوص، العراق”.

وأشارت إلى أن “الأمر يتطلب نهجا عمليا واقعيا، لأن تأثير التصعيد المحتمل للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران قد يقوض التقدم، الذي أحرزه العراق فيما يتعلق بالتعافي بعد الحرب على مدار السنوات الأخيرة، وفقًا للممثل الخاص”، وأما بالنسبة للمفهوم الأمني الروسي لمنطقة الخليج الذي يحتمل أن يكون خيارا لاستقرار الوضع، قالت بلاسخارت إن “كل دعوة، من أي شخص، من أجل الاستقرار والأمن الإقليميين هي موضع ترحيب”.

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