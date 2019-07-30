الفياض: إلغاء كافة مكاتب الحشد.. نحتاج إلى شهرين إضافيين لتنفيذ الأمر الديواني

2019/07/30 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن #فالح_الفياض، مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة #الحشد_الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن «إلغاء» #مكاتب هيئة الحشد الشعبي في المحافظات العراقية كافة، مشيراً إلى أنه بحاجة إلى شهرين […]

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