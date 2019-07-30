ديالى.. حريق كبير يلتهم أراض زراعية قرب خانقين (صور)

2019/07/30 | 19:14

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بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بإندلاع حريق "كبير" في أراض زراعية بمنطقة علياوة قرب قضاء خانقين في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حريقا كبيرا اندلع في أراض زراعية بمنطقة علياوة قرب قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة)، قبل أن تنجح فرق الدفاع المدني في اخماده بعد جهود كبيرة".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه ،ان"اسباب الحريق لاتزال مجهولة، وقد أدى إلى اضرار مادية فقط".

بغداد اليوم _ كركوك

تلاحق شرطة محافظة كركوك، مجرماً هارباً قتل شقيقته في منزل زوجها وسط المحافظة، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مدير مركز شرطة العروبة بكركوك، العقيد هفال برزنجي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المدعو محمد مصطفى، قام بقتل ش

بغداد اليوم-بغداد

قال رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الثلاثاء، 30 تموز، 2019، إن تطبيق جميع ما جاء في الامر الديواني الذي اصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يحتاج لشهرين إضافيين.

وكشف الفياض في مؤتمر صحفي عقده ببغداد، عن "توجه لإ

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر أمني من محافظة ديالى، الثلاثاء (30 تموز 2019)، أن قرية جيزاني احدى اكبر قرى قضاء الخالص شمال المحافظة، تشهد نزاعا عشائريا منذ ثلاثة أيام.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القرية تعيش منذ ثلاثة ايام توترا امنيا ك

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