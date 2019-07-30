نظام العقوبات الأمريكي على إيران يمنع الأدوية المنقذة للحياة

2019/07/30 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… اكد تقرير لموقع قناة الجزيرة الانكليزي أن الكثيرين من الناس من افراد الشعب الايراني يلقون باللوم على إجراءات إدارة ترامب العقابية بكونها السبب الرئيسي في نقص الأدوية الضرورية وارتفاع اسعارها حيث اضرت تلك العقوبات بالايرانيين العاديين.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أنه “في الوقت الذي تصر فيه الولايات المتحدة على أن […]

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