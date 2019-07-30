2019/07/30 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن يكون عنصريا لأنه يرفض التراجع في حربه الكلامية مع قادة من ذوي الميول اليسارية.وقال للصحفيين في البيت الأبيض، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، “أنا أقل شخص عنصري في أي مكان في العالم”.خلال الأسبوعين الماضيين، هاجم ترامب أربع نائبات ديمقراطيات يتحدرن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: أنا “الأقل عنصرية” في العالم المركز الخبري الوطني.

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