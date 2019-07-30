الدفاع النيابية تكشف عن مخطط أمريكي لإعادة احتضان “داعش” في سهل نينوى

2019/07/30 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عن مخطط أمريكي جديد يهدف إلى إعادة احتضان عصابات داعش الإرهابية في الموصل عبر نقل عائلاتهم من مخيم الهول في سوريا لمناطق سهل نينوى.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “واشنطن تخطط لإعادة عائلات داعش الإرهابية التي تسكن مخيم الهول في سوريا […]

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