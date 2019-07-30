2019/07/30 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC وضعت الحكومة المجرية قرضا بقدر 30 ألف و590 يورو غير واجب السداد، مكافأة لمن ينجب ثلاثة أطفال.وقد أطلقت المجر السياسة الجديدة منذ بداية شهر يوليو الحالي، فيما يحق للزوجين إنفاق القرض الخالي من الفوائد، على شراء أي شيء.وقد طبقت المجر السياسة الجديدة بسبب معاناة البلاد من نقص العمالة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة أوروبية تمنح 30 ألف يورو لمن ينجب ثلاثة أطفال المركز الخبري الوطني.

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