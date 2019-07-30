2019/07/30 | 19:33

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تشكيلة المنتخب الوطني امام لبنان في افتتاح غرب آسيا

الثلاثاء

30

تموز

2019 :

07:27 pm

24

فيما يلي تشكيلة منتخبنا الوطني لمباراة اليوم:-محمد حميد احمد ابراهيم Cسعد ناطق علاء مهاويضرغام اسماعيل امجد عطوان مهدي كامل ابراهيم بايشهمام طارق حسين عليايمن حسين.

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