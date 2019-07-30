بدء مباراة العراق ولبنان في افتتاح بطولة غرب آسيا

2019/07/30 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت مباراة المنتخبين العراقي واللبناني في افتتاح بطولة غرب آسيا التاسعة في ملعب كربلاء الدولي ، بحضور 30 الف متفرج./ انتهى

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