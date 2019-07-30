إيمان بوقردغة - تشريع الإسلام السياسي لإرهاب الدولة و شرعنته

2019/07/30 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة " لا رابطة أقوى من العقيدة ولا عقيدة أقوى من الإسلا م"هذه الصيحة كانت كلمة حق أريد بها باطل،" وفق تصريح علي العشماوي في مذكراته التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين ف"شهد شاهد من أهلها".من الضروري أن ندرك أنه منذ بداية العهد الإسلامي وحتى الآن، فإن "العقيدة الإسلامية" هي العنصر المشترك لكل هذه الحركات السياسية، خصوصا طابعها السياسي الذي يحتوى على "الجهاد".فالهدف هو فرض نظام سياسي ديني، أي حك......

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