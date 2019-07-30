2019/07/30 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفادت قيادة قوات الشرطة الإتحادية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال سارق الحجاج والمسافرين داخل كراج عباس بن فرناس، المؤدي إلى مطار بغداد الدولي.

وذكرت القيادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سارق الحجاج والمسافرين في قبضة الشرطة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سارق الحجاج والمسافرين في قبضة الشرطة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).