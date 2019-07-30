ألمانيا ترفض رسمياً طلب أمريكي للمشاركة في خطط تأمين مضيق هرمز

2019/07/30 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية رفض برلين المشاركة في استراتيجية الضغط الأمريكية في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

وجاء في بيان الخارجية اليوم الثلاثاء : "الولايات

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