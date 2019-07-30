وزير الداخلية يؤكد لامير دولة الكويت حرص العراق على تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين

2019/07/30 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

التقى وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الثلاثاء، امير

الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكر المكتب الإعلامي للياسري في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، ان “الأخير التقى خلال زيارته دولة الكويت الأمير صباح الجابر

الصباح”، مضيفا ان “الوزير نقل تحيات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى سمو

الأمير والشعب الكويتي الشقيق”.

واكد حرص العراق على “الارتقاء وتعزيز اسس الروابط الأخوية

العميقة بين العراق والكويت وبما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين ويؤكد على عمق العلاقة

الأخوية بين البلدين”.

هذا ويجري وزير الداخلية ياسين الياسري زيارة رسمية الى الكويت

للقاء عدد من الشخصيات وتوقيع اتفاقيات بين البلدين.

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