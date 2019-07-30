اتفاق سوري عراقي على “ضرورة” تفعيل إتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين

2019/07/30 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اتفق وزير العدل فاروق الشواني، والسفير السوري لدى العراق

سطام جدعان الدندح، اليوم الثلاثاء، على “ضرورة” تفعيل إتفاقية تبادل المحكومين

بين البلدين.

وقال إعلام وزارة العدل في بيان، تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، إن “الشواني استقبل، اليوم، في مكتبه الرسمي السفير السوري

لدى ‏العراق سطام جدعان الدندح لبحث التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين “،

مبينا أن الجانبين “بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة،

وضرورة تفعيل ‏إتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين وفق المعايير الدولية ‏الخاصة بحقوق

الانسان”.

وأكد وزير العدل، خلال اللقاء، “على عمق العلاقات بين

العراق وسوريا، لاسيما الروابط التاريخية والاجتماعية بينهما، وضرورة تعزيزها لما فيه

مصلحة الشعبين الشقيقين”.

ومن جانبه، أكد السفير السوري “دعم الجمهورية السورية

للعراق في جميع المجالات”، داعيا إلى “التنسيق بين وزارتي العدل في البلدين

وتبادل الخبرات القانونية، وبما يخدم الطرفين”.

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