مجلس بغداد يعلن إطلاق اكبر أربعة مشاريع للمجاري في العاصمة

2019/07/30 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء، عن إطلاق اكبر أربعة مشاريع مجاري في بغداد بعد إطلاق وزارة المالية موازنة 2019، مبينا ان المشاريع تشمل “ابو غريب وحي الوحدة وناحية الجوادين”.وقال عضو المجلس علي الكرعاوي لـ/ المعلومة /، إن “مجلس بغداد عقد اجتماعات ولقاءات عديدة مع وزارة المالية من اجل إطلاق موازنة محافظة […]

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