كردستان تقرر اجراء دراسة حول قانون التقاعد والرواتب وامتيازات الموظفين

2019/07/30 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ أربيل

قرر مجلس وزراء إقليم كرستان، اليوم الثلاثاء، اجراء دراسة حول

قانون التقاعد والرواتب وامتيازات الموظفين في الإقليم وإرساله إلى برلمان كردستان

بـ”أسرع وقت”، فيما أكد “قرب” مواصلة الحوار مع بغداد بشأن

النفط والمسائل المالية والمناطق المتنازع عليها بين الطرفين.

وقال إعلام المجلس في بيان

تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مجلس وزراء اقليم كردستان عقد

جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني”،

مبينا أن الأخير “سلط في مستهل الاجتماع، (الضوء) على المحادثات التي اُجريت

الاسبوع الماضي بين حكومة اقليم کردستان وبغداد، وتناولت ثلاثة ملفات: هي النفط

والغاز، والموازنة والمسائل المالية، والمناطق المتنازع عليها”.

وأشار البيان إلى

“الى تشكيل عدد من اللجان الفرعية والفنية التي ستتولى بدورها مناقشة تفاصيل

تلك الملفات، على ضوء ورقتي العمل اللتين عرضهما الجانبان”، لافتا إلى أن

“من المؤمل مواصلة الحوار قريباً”.

وناقش مجلس وزراء إقليم

كردستان، خلال الجلسة، بحسب البيان “آلية تأسيس مجلس الخدمة العامة في

الاقليم لتنظيم عمل الموظفين كجزء من الاصلاحات الحكومية التي تبناها برنامج

عمل الحكومة، كما ناقش مسألة واردات الوزارات والهيئات في اطار وزارة المالية والاقتصاد،

وإيجاد آلية ملائمة وموحدة تضمن حصر تلك الايرادات بوزارة المالية والاقتصاد، على

أن تُصرف الى الوزارات، بعد المراجعة والتدقيق، وحسب الخصوصية وحاجة كل وزارة

وهيئة”.

وناقش المجلس أيضا،

“قانون التقاعد والرواتب وامتيازات الموظفين في اقليم كردستان”، فيما

قرر “اجراء دراسة حول القانون وإرساله الى برلمان الاقليم في اسرع وقت”.

ووجه وزارات البلدية

والسياحة والصحة والداخلية وهيئة البيئة لـ”لتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

لإعداد ارشادات في المناطق السياحية بإقليم كردستان من أجل سلامة السياح

والمواطنين”.

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